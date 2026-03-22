きょうからあすにかけて、二つの低気圧が日本列島を挟むように進むため、全国的に雲が多く、広い範囲で雨や雪が降るでしょう。西日本ではきょうの午後、東日本の太平洋側では今夜からあす午前をピークに雨が降り、東日本日本海側と北日本日本海側でもあすの午後を中心に雨や雪が降りそうです。連休明けは、広い範囲で雨具が欠かせないスタートとなるでしょう。気温はこの先一週間は全国的に平年並みか高い日が続く見通しです。開花