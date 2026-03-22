きょうは天気が下り坂で、西日本は次第に西から雨の範囲が広がり、九州などで雨脚が強まるおそれがあります。東日本と北日本も、次第に日差しが少なくなるでしょう。予想最高気温は全国的にきのうと同じかやや高い所が多く、昼間は季節先取りの暖かさとなる見込みです。この先は次々と低気圧が通過し、春らしく短い周期で天気が変わるでしょう。特に水曜日頃は太平洋側を中心に、雨や風が強まるおそれがあります。気温は全国的に次