日本付近を広く覆っていた高気圧が22日は次第に日本の東へと移動する見込みです。そのため、西日本には湿った空気が流れ込みやすくなります。また、沖縄付近には前線がのび、夜までに前線上に低気圧が発生する見通しです。これらの影響で、西日本では西から次第に雲が広がり、午後を中心に雨や雷雨となる所があるでしょう。遅い時間ほど雨の範囲が広がるため、外出時は傘を持っておくと安心です。沖縄もくもりや雨となる見込みです