白い雪、白いマフラー、そして白い水着――。大分県で行なわれた今回の撮影で、これまでにない冬グラビアに挑んだ宮部のぞみが3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13-14号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。雪の中での水着撮影は初めてだったが、『仮面ライダーガヴ』を経て表現力に磨きをかけた彼女に迫る。＊＊＊【初の「雪水着」の感想は？】――今回の大分ロケはどうだった？宮部九州って聞いていたので、もう少しあったか