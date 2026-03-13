コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、人気の揚げ物を割引価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を2週連続で開催する。【画像】対象の揚げ物6種はこちら1週目は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで税抜130円均一で発売。2週目は、「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで税抜100円均一で発売する。〈1週目・概要〉・実施予定期間