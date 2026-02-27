2026年2月26日に公開されたIMARC Groupの最新分析で、日本の電子商取引市場の成長見通しが示されました。2025年に2,865億米ドルだった市場規模が、2034年には7,018億米ドルへ拡大すると予測されています。国内のモバイル利用とデジタル決済の進化に加え、越境ECやB2B領域の伸長が重なり、次の10年を左右するテーマとして注目されています。 IMARC Group「日本の電子商取引市場規模と成長率分析レポート」 &#