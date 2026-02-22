もはや海が明るいほど…アルゼンチン国防省は2026年2月14日、アルゼンチン沖で約500隻の外国漁船が灯火をともして操業している様子を公式Xで公開しました。【動画】な、なんつう数だ…これが、EEZ付近に集まるイカ釣り漁船ですこの漁船団は、南大西洋に集結した外国籍のイカ釣り漁船やトロール船で、アルゼンチン海軍はP-3C「オライオン」を展開し、アルゼンチンの排他的経済水域（EEZ：自国の領海基線から200海里の領海を除く海