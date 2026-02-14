日本橋の老舗・榮太樓總本鋪が手がける、あめ専門ブランド「あめやえいたろう」。軽やかな口どけで人気の板あめ「羽一衣（はねひとえ）」に、待望の新フレーバー「チョコレート」が仲間入りします。パリッと繊細な食感と、ふわりとほどける甘さが魅力の一枚。和の技が生み出す上品な味わいを、この季節のご褒美スイーツにいかがでしょうか♡ 天女の衣のような軽やかさ 板あめ羽一衣（はねひとえ