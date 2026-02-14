あめやえいたろうの板あめ新作♡羽一衣チョコレート登場

日本橋の老舗・榮太樓總本鋪が手がける、あめ専門ブランド「あめやえいたろう」。軽やかな口どけで人気の板あめ「羽一衣（はねひとえ）」に、待望の新フレーバー「チョコレート」が仲間入りします。パリッと繊細な食感と、ふわりとほどける甘さが魅力の一枚。和の技が生み出す上品な味わいを、この季節のご褒美スイーツにいかがでしょうか♡

天女の衣のような軽やかさ

板あめ羽一衣（はねひとえ）は、天女の衣のように軽い板状のあめ。パリッ、サクッとした食感と、はかなく消えていく口どけが特徴です。

今回登場する「チョコレート」は、まろやかでやさしい甘みがほろりと広がり、口の中に上品な香りと甘い余韻を残す、ちょっと大人な味わいに仕上がっています。

アレンジも楽しい贅沢な一枚

そのまま繊細な口どけを楽しむのはもちろん、バニラアイスに添えたり、ヨーグルトに割り入れたりとアレンジもおすすめ。いつものデザートに加えるだけで、食感と風味のアクセントになります。

自分へのご褒美にはもちろん、センスの光るプチギフトにもぴったりです♪

板あめ羽一衣（はねひとえ）「チョコレート」



価格：486円（税込）

公式オンラインストアでは2月13日（金）より受注開始、店頭では2月15日（日）より販売スタート。そのほかにも色とりどりのフレーバーが揃い、選ぶ楽しさも広がります。

内容量：5枚入

販売店舗：あめやえいたろう伊勢丹新宿本店／あめやえいたろう銀座三越店／榮太樓總本鋪日本橋本店／公式オンラインストア

和の甘さで大人のひとときを

繊細な食感と上品なチョコレートの香りが重なり合う、あめやえいたろうの板あめ羽一衣「チョコレート」。軽やかな口どけは、忙しい日常の合間にほっと心ほどける時間を届けてくれます。

老舗ならではの技と遊び心が詰まった新作を、ぜひ味わってみてください♡