マッシュスタイルラボとサンリオは、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house（サンリオハウス）」を発表した。サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーを展開し、2026年3月6日（金）、ルミネ新宿 ルミネ2に1号店をオープンする。＞＞＞アイテムラインナップをチェック！（写真6点）マッ