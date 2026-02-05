【サンリオハウス】アパレルやビューティーグッズなど幅広いアイテムを取り扱うストアが新宿にオープン！【サンリオハウス】アパレルやビューティーグッズなど幅広いアイテムを取り扱うストアが新宿にオープン！
マッシュスタイルラボとサンリオは、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house（サンリオハウス）」を発表した。
サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーを展開し、2026年3月6日（金）、ルミネ新宿 ルミネ2に1号店をオープンする。
マッシュグループが培ってきた高いクリエイティビティやきめ細やかな表現力によって、サンリオキャラクターの魅力をファッションやビューティーのカテゴリーで表現することで、両ブランドの既存のファンだけでなく、新たなお客様にも訴求していく。
さらに、「gelato pique」をはじめマッシュグループの既存ブランドのほか、両社と想いを同じくするアーティストやブランドとのコラボレーションも検討しており、ファンの輪を広げていくことを目指すという。
今後は、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど幅広い商品開発を進め、サンリオキャラクターに多様な見せ方や表現を加えることで新たな価値を創出する。
「sanrio house」の1号店は、3月6日（金）にルミネ新宿 ルミネ2の2階にオープン。5年間で順次店舗を拡大していく予定。
つい引き込まれるような世界観のある店装に仕上げながらも、気負わず入店できる開放感を大切にし、思わず長居をしたくなるような心地のよい空間を目指していくとのこと。
オープンをお楽しみに。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 664297
