オランダのNECに所属するMF佐野航大が２月３日、クラブの公式インタビューで、今冬の移籍騒動について語った。現地メディア『VI』が伝えている。現地報道によれば、日本代表MFの元には、オランダの超名門アヤックスやプレミアリーグのノッティンガム・フォレストからオファーが届いた。選手は前者への移籍を望み、個人合意をしたと報じられたが、NECが売却を拒否。結局、残留を余儀なくされた。「複数のオファーをいただき、こ