岡山市／大森雅夫 市長 岡山県がJFE晴れの国スタジアムの観客席を増やす方針を決めたことを受け、岡山市の大森雅夫市長は事業費の一部を市が負担する考えがあることを明かしました。 （岡山市／大森雅夫 市長）「増席をやっていくというのは我々としては非常にいいことだと。一定の負担はしますよということは県には話をしている」 岡山市の大森市長が定例会見で明らかにしたものです。 岡山県はサッカーJ1、