数々のベストコスメを席巻し、SNSでも大バズりを起こしてきた「シュウ ウエムラ」のクレンジング オイルシリーズ。その最新作として、“透明感”にフォーカスした新作「ブライト クレンジング オイル」が2月6日（金）に登場します。メイク落としの概念を超え、スキンケアの第一歩として支持され続けてきた名作ラインに、今のアラサー肌が求める“潤い×明るさ”を叶える一本が仲間入りです。洗うたび、透明感を更新！鍵は“高保水