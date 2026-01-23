1月19日、日本アカデミー賞の優秀作品賞、優秀主演俳優・女優賞など正賞15部門各賞、新人俳優賞の受賞者が発表された。これは2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）の中から選ばれたもので、授賞式は3月13日に開催される予定。ヒット作多数で大いに盛り上がりを見せた映画界だったが、そこには「とある裏事情」が絡むという……映画ライターよしひろまさみち氏