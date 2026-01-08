ついに決定か！？プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）による東京ドーム決戦が、5月2日に開催予定であると8日、米専門メディア「ボクシング・シーン」が報じた。32戦無敗同士の頂上決戦は、これまで「5月開催」とだけ伝えられてきた。同メディアは同3日にXリーグ（アメリカンフットボール社会人リーグ）の開幕戦、4〜6日にはプ