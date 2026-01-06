Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。現在、最大5台のAppleデバイスで情報共有ができ、最大80dBのブザー音で置き場所を探すことが可能な、UGREEN（ユーグリーン）の超薄型スマートトラッカーカード「FineTrack Slim S