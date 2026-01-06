Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。現在、最大5台のAppleデバイスで情報共有ができ、最大80dBのブザー音で置き場所を探すことが可能な、UGREEN（ユーグリーン）の超薄型スマートトラッカーカード「FineTrack Slim Smart Finder」がお得に登場しています。

Appleの「探す」アプリに対応したUGREENのスマートトラッカーカードが29％オフで登場！ 財布に1枚入れておくと安心ですよ！

Apple「探す」認証（iOS専用）に対応したUGREEN（ユーグリーン）の超薄型スマートトラッカーカード「FineTrack Slim Smart Finder」が、現在、Amazonで29％オフに！

Apple「探す」ネットワークを利用し、iPhoneやiPadから離れた場所にあっても位置情報を確認可能。一定距離を超えると通知する置き忘れ防止警報にも対応します。

最大5台のAppleデバイスで情報共有ができ、1台のiPhoneで最大32個のタグを管理可能。IP68等級準拠の防水により、水しぶきがある場所や短時間の水没（30分）をしてしまうような環境でも安心して使えます。

財布に収まる1.7mmの超薄型、80dBブザーの大きな音で置き場所を確認できる！ 最長12ヶ月間持つバッテリーもたのもしい！

厚さは約1.7mmとコイン並みの薄さで財布にすっきり収まります。近くにある場合は、最大80dBのブザー音で置き場所を探すことが可能。電源は磁気式充電を採用し、155mAhバッテリーで最長12ヶ月間使用できます。

電池残量は「探す」アプリで確認でき、充電タイミングも把握しやすいのもうれしいポイント。落とし物、忘れ物が多い人にオススメです！

UGREEN FineTrack Slim Smart Finder 紛失防止タグ トラッカーカード スリム1.7ｍｍ超薄型財布ファインダー、SmartTrack Card、Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) 、iPhone対応 スマートタグ、スマートトラッカー IP68防水 置き忘れ防止/スマホ鳴らす 財布、キー、荷物タグ用 【充電式】 2,697円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年1月6日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

