この記事をまとめると ■スマートキーは車両ごとにID登録されており基本的に他車では使えることはない ■現在はローリングコードにより解錠の偶然性はほぼ皆無だ ■デジタルキーでは生体認証も加わることで安全性がさらに高まっている 現在は天文学的な組み合わせ数のコードで被る可能性はほぼゼロ いまどきの新車では、身につけているだけでドアロック解錠からエンジン始動までできるスマートキーは当たり前。安価な商用車でも