新年を祝う公演を鑑賞する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）と娘＝2025年12月31日、平壌のメーデースタジアム（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は1日、金正恩朝鮮労働党総書記が平壌のメーデースタジアムで12月31日に新年を祝う公演を鑑賞したと報じた。金氏は娘を中心に妻と並んで座り、演説もして国民を激励した。同通信によると、新年に際して中国やベトナムなど各国首脳が金氏に年賀状を送っ