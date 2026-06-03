ユーチューバー「一生友子」が3日までに公式YouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカルがゲスト出演し、現在の貯金額を明かす場面があった。「今、貯金は何円ありますか?」と直球質問をぶつけられると、ヒカルは「全部含めて?たぶん完ぺきな額じゃないけど、現金で30億ぐらいはあると思う」とぶっちゃけ。「えっ!ちょっと待って!逆に30億持ってる人って、日本に何人いるんですか?」と聞かれると、ヒカルは「言って