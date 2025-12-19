安全保障を担当する総理官邸の幹部が「日本は核保有すべきだ」と話したことについて、公明党の斉藤代表は先ほど、「罷免に値する重大な発言だ」と非難しました。公明党斉藤鉄夫 代表「今回、官邸、それも安全保障、核軍縮を担当している幹部からこのような発言が出たということは許せない思いでいっぱいです。罷免に値する重大な発言だと思います」きのう、総理官邸で高市総理に安全保障政策のアドバイスを行う幹部が“個人