たまごの高騰を受けて、味の素はマヨネーズの値上げを発表しました。味の素が値上げするのは、家庭用商品「ピュアセレクト マヨネーズ」など6品目です。来年4月1日の納品分から最大10％引き上げます。主原料であるたまご価格が高騰しているほか、人件費や物流費などの上昇も要因だということです。マヨネーズの値上げは、おととしの“エッグショック”以来、3年ぶりです。たまご価格は今月の調査で平均小売価格が1パック308円