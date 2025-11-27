２７日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」は冒頭で、１０日の放送での谷原章介の発言について謝罪し、訂正した。冒頭、佐々木恭子アナウンサーが「まずは訂正です」と切り出し「今月１０日の放送で、立花孝志容疑者の逮捕を扱った際、谷原キャスターが『竹内さんが立花さんが言うように、黒幕だったか警察が判断することだと思う』と言おうとした際、誤って『斎藤さんが立花さんが言うように黒幕だったのか、警察が判