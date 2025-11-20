ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 紀子さまから「ねぎらいのお言葉など、まるでありません」職員がため… 紀子さま 時事ニュース 皇室の話題 ゴシップ デイリー新潮 紀子さまから「ねぎらいのお言葉など、まるでありません」職員がため息か 2025年11月20日 9時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 紀子さまが宮邸の職員に厳しいお言葉をかけられたようだと週刊新潮が報じた 「いわば『ツール』と職員を捉えられている」とご一家の事情を知る関係者 「ねぎらいのお言葉など、まるでありません」と明かした 記事を読む おすすめ記事 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 めざましテレビ公式X、timelesz篠塚大輝の「一発ギャグ」告知を削除 相次ぐ批判にフジ「今後の番組制作にいかし」 2025年11月19日 18時17分 妻は不在、子どもは就寝中の自宅で「かくれんぼ」逢瀬 “愛されなかった過去”が暴走させた？40歳夫の家庭崩壊 2025年11月18日 11時11分 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」 2025年11月19日 13時50分 【独自】国分太一はいまだ“取締役”…廃業のはずの「株式会社TOKIO」に起きた“異変”を関係者に直撃 2025年11月19日 21時0分