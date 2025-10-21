総理就任の記者会見を開いた高市総理は、早期の衆議院解散の可能性について問われたことに対し、国民や中小企業、医療機関などが物価高に苦しんでいる状況を挙げ、「今手をつけなきゃ間に合わないことがたくさんある」と指摘したうえで、「とにかく経済対策最優先で取り組ませてください。今すぐに解散どうのこうのと言っている暇はございません」と否定的な考えを示しました。