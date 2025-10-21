オランダ１部フェイエノールトで活躍中の日本代表ＦＷ上田綺世（２７）に懐疑論が出ている。上田は１９日のヘラクレス戦で欧州移籍後、初となるハットトリックを決めた。今季リーグ９試合１１ゴールとし、得点ランキングでは２位に６点差をつけてトップを独走している。オランダ３季目に入り、ようやく覚醒した日本人ストライカーには称賛の声が相次いでいる。その一方で、上田の実力を疑問視する意見も出ている。オランダ紙