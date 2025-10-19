¥íー¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤¬¡¢10·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤ÎHD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡Ù¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹♡10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õー¥É¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸ÉÕ¤­¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥ì¥·ー¥È¥¹¥¿¥ó¥×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¡¢¡È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×²»¡É¤¬ÌÄ¤ë³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤Þ¤Ç¡£¥É¥é¥¯¥¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¢ö ¥²ー¥à¤ÎÀ¤