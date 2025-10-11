巨人・田中将大投手（36）が9月30日の中日戦（東京ドーム）で、日米通算200勝を達成した。【画像】マー君の両肩にそっと手を置き…妻・里田まいとの貴重なツーショットを見る「昨オフ、偉業まで残り3勝の状態で楽天から巨人に移籍。開幕ローテに入り、移籍後初先発で勝利を飾ったのはいいものの、その後は足踏み状態で二軍生活も長かった。結局、レギュラーシーズン最終登板となる試合で200勝達成。あわせて巨人移籍後、本拠地で