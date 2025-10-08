9月の倒産 件数が4年連続で増加、「従業員退職」倒産が3.8倍増2025年9月度の全国企業倒産（負債額1,000万円以上）は、件数が873件（前年同月比8.1％増）、負債総額は1,124億7,000万円（同15.2％減）だった。件数は、4カ月連続で前年同月を上回り、7月の961件に次いで、ことし2番目の高水準になった。9月では2022年から4年連続で前年同月を上回り、2年連続800件台に乗せた。負債総額は、2カ月ぶりに前年同月を下回り、9月とし