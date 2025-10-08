9月の倒産 件数が4年連続で増加、「従業員退職」倒産が3.8倍増



2025年9月度の全国企業倒産（負債額1,000万円以上）は、件数が873件（前年同月比8.1％増）、負債総額は1,124億7,000万円（同15.2％減）だった。

件数は、4カ月連続で前年同月を上回り、7月の961件に次いで、ことし2番目の高水準になった。9月では2022年から4年連続で前年同月を上回り、2年連続800件台に乗せた。

負債総額は、2カ月ぶりに前年同月を下回り、9月としては2年連続で前年を下回った。負債1億円以上5億円未満が176件（前年同月比17.3％増）、同5億円以上10億円未満が21件（同23.5％増）と増加したが、10億円以上が18件（前年同月24件）と減少し、大型倒産の一服で負債を押し下げた。



四半期別は、2025年1-3月期が2,457件（前年同期比5.9％増）、4-6月期が2,533件（同3.0％減）、7-9月期が2,639件（同6.2％増）と増減を繰り返している。だが、2025年1-9月累計は7,629件（同2.8％増）と増勢を持続し、2年連続で年間1万件超えが視野に入ってきた。





・形態別件数：破産の構成比は89.2％、2カ月ぶりに80％台

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが25道府県、減少15都県、同数7県

・負債額別件数：負債1億円未満の構成比75.3％、100億円以上が3カ月ぶりに発生なし

・業種別件数：飲食料品製造業・販売業、印刷・同関連業などが増加

・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は89.4％

・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比：7カ月連続で100.0％

・「人手不足」関連倒産：従業員退職19件（前年同月5件）、人件費高騰14件（同8件）、求人難13件（同9件）で合計46件（同22件）。2013年の調査開始以来、2025年7月の44件を超え、月間最多

・「物価高」倒産：76件（前年同月44件）で、4カ月連続で前年同月を上回る

・「ゼロゼロ融資」利用後の倒産：44件（同43件）で、16カ月ぶりに前年同月を上回る



◇倒産データ分析：https://www.tsr-net.co.jp/news/data_analysis/index.html





産業別 倒産件数 10産業のうち、9産業で前年同月を上回る

2025年9月の産業別件数は、情報通信業を除く9産業で前年同月を上回った。

最多はサービス業他の290件（前年同月比9.8％増）で、2カ月ぶりに前年同月を上回った。月次倒産に占める構成比は33.2％（前年同月32.7％）だった。

このほか、不動産業26件（前年同月比13.0％増）が5カ月連続、小売業98件（同4.2％増）が4カ月連続、建設業182件（同17.4％増）と運輸業32件（同10.3％増）が2カ月連続、農・林・漁・鉱業9件（同28.5％増）が2カ月ぶり、製造業101件（同3.0％増）が3カ月ぶり、卸売業101件（同4.1％増）が7カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

また、金融・保険業4件（前年同月ゼロ）が3カ月ぶりに発生した。

増加した9産業のうち、建設業と金融・保険業の2産業は今年最多だった。

一方、情報通信業30件（前年同月比25.0％減）が、4カ月連続で前年同月を下回り、今年最少だった。







地区別 倒産件数 7地区で前年同月を上回る

2025年9月の地区別件数は、関東と中国を除く7地区で前年同月を上回った。

北陸23件（前年同月比91.6％増）が6カ月連続、九州71件（同9.2％増）が3カ月連続、北海道22件（同4.7％増）と中部121件（同21.0％増）、近畿252件（同33.3％増）が2カ月連続、東北50件（同31.5％増）が3カ月ぶり、四国16件（同33.3％増）が5カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

一方、中国27件（同32.5％減）が2カ月ぶり、関東291件（同11.8％減）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。







※地区の範囲は以下に定義している。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）

中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）

北陸（富山、石川、福井）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

四国（香川、徳島、愛媛、高知）

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）





当月の主な倒産

[負債額上位5社]

１．（株）ペンギン／東京都／不動産仲介ほか／88億3,100万円／破産

２．（株）ネクサスエンタープライズ／大阪府／アミューズメント施設運営ほか／65億円／破産

３．ネオクリティケア製薬（株）／神奈川県／注射剤ほか製造販売／44億7,100万円／破産

４．ＡＮＡ ＮＥＯ（株）／東京都／バーチャルトラベルアプリ運営／39億8,000万円／特別清算

５．（株）ソーラークリーニング／東京都／太陽光発電パネル販売・メンテナンス／23億9,900万円／破産

