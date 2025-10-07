世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、今年のハロウィンコレクション「BOO!FRIENDS」が登場！黒猫に仮装したエルモとクッキーモンスターの限定ぬいぐるみをはじめ、キャラクターたちが「Boo!」と驚く表情をモチーフにした遊び心満載のアイテムが勢ぞろい。ここでは全アイテムとカフェメニューを詳しく紹介していこう。【写真】黒猫エルモ