黒猫になったエルモがかわいすぎる！「セサミストリートマーケット」ハロウィン限定アイテム＆カフェメニューを全紹介
世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、今年のハロウィンコレクション「BOO!FRIENDS」が登場！黒猫に仮装したエルモとクッキーモンスターの限定ぬいぐるみをはじめ、キャラクターたちが「Boo!」と驚く表情をモチーフにした遊び心満載のアイテムが勢ぞろい。ここでは全アイテムとカフェメニューを詳しく紹介していこう。
■エルモたちが黒猫に変身！限定ぬいぐるみは即買い必至
まず絶対にチェックしたいのが、黒猫になりきったエルモとクッキーモンスターのぬいぐるみ。「ブラックエルモ ぬいぐるみS」「ブラッククッキーモンスター ぬいぐるみS」(各5390円)は、ふわふわの黒い毛並みに大きな猫耳、そして長いかぎしっぽという黒猫要素が満載で、思わず抱きしめたくなる愛らしさ。
エルモはハロウィンらしいオレンジカラーの鼻がアクセントになっており、クッキーモンスターは手にかぼちゃチョコチップクッキーを持っているという芸の細かさ！並べて飾れば、お部屋が一気にハロウィンムードに包まれる。
■驚き顔がたまらない！遊び心あふれるファッションアイテム
ファッションアイテムで注目したいのが「フェイスアートニット」(1万3200円)。キャラクターたちの驚いた表情が大胆にデザインされた総柄ニットは、ポップなカラーリングであしらったミックスと、モノトーンでまとめたスタイリッシュなブラックの2カラー展開。着るだけで気分もコーデも明るくしてくれる主役級アイテム。
足元から秋冬コーデを楽しみたいなら「フェイスアートソックス」(1980円)がおすすめ。ミックス、ホワイト、ブラックの3カラー展開で、同柄のニットとおそろいでコーディネートすれば統一感のあるスタイリングが完成。
「キャラクタースウェットプルオーバー」(8910円)は、パープル(カウント伯爵)、レッド(エルモ)、ブルー(クッキーモンスター)の3種類をラインアップ。ヴィンテージ感漂うグランジ加工のプリントが、程よくこなれた印象を演出してくれる。
「キャラクターアートTシャツ」(6380円)は、驚くキャラクターたちの表情に大胆にフォーカスしたデザイン。あえてかすれたような質感のプリントがヴィンテージライクな風合いを醸し出している。
「ニット帽」(4620円)は、程よい厚みと柔らかなかぶり心地が魅力。フロントにはハロウィン仕様のブランドロゴの刺しゅう入り。差し色として活躍するオレンジとベーシックなブラックの2カラー展開。
■242円から楽しめる！プチプラグッズもチェック
手軽にハロウィン気分が楽しめるプチプラアイテムも充実。毎回大人気の「ポストカード」(242円/全2種)は、レッド(エルモ＆ビッグバード＆オスカー)とブルー(クッキーモンスター＆カウント伯爵＆ゾーイ)の2種類。「ステッカーセット」(1320円/全2種)も、同じくレッドとブルーの2種類展開。キャラクターたちが驚く様子とハロウィン仕様のロゴを詰め込んだデザインで、貼っても飾っても楽しめる。
「足つきカップトイ」(1980円/全4種)は、カップの底に足がついていて、まるでキャラクターたちがちょこんと立っているような姿がたまらない。コップとしてはもちろん、ペン立てや小物入れとしても活躍してくれそう。
エルモとクッキーモンスターの驚いた表情がモチーフになった「ポーチチャーム」(3850円/全2種)。ふわふわのファーチャームとハロウィン仕様のブランドロゴチャームがアクセントで、バッグに付けるだけで存在感を放つ。
秋冬らしいファー素材を使用し、落ち着いたブラックが印象的な「スクエアファーバッグ」(5720円)。取り外し可能なショルダーストラップ付きで、ショルダーとハンドの2WAYで使えるのもうれしいポイント。
■真っ黒ワッフルにビックリ！豊洲店限定メニューは必食
豊洲店のカフェで絶対に食べたいのが店舗限定「かぼちゃモンブランのハロウィンワッフル」(1480円)。なんとブラックココアで色づけた真っ黒なワッフルに、やさしい甘みのかぼちゃモンブランとバニラアイスを添えたインパクト大の一品！ワッフルはエルモかクッキーモンスターから選べるので、推しキャラと一緒にハロウィンスイーツタイムを満喫しよう。
■黒猫ドーナツがキュート！テイクアウトもOKのカフェメニュー
ぬいぐるみと同じく、ドーナツも黒猫仕様に大変身！「ハロウィンエルモドーナツ」(590円)は、チーズクリームグレーズをコーティングし、カカオで色付けしたココナッツをたっぷりまぶした一品。「ハロウィンクッキーモンスタードーナツ」(590円)は、キャラメルショコラグレーズのほろ苦さが大人も満足できる味わい。ザクザクとしたココナッツの食感も楽しい。
「かぼちゃクリームドーナツ」(360円)は、なめらかなかぼちゃクリームをたっぷり絞り、仕上げにかぼちゃの種をトッピング。ほっこりとしたやさしい甘みが秋の訪れを感じさせてくれる。これら3種類をセットにした「ハロウィンドーナツBOX」(1520円)は、友達とのカフェタイムやハロウィンパーティーでシェアするのにぴったり。
■かぼちゃづくしのスイーツで秋を満喫
「スナッフィーのハロウィンドーナツサンデー」(880円)は、仮装したスナッフィーのモナカがトッピングされていて、見た目からワクワク感があふれている。カカオのほろ苦さとかぼちゃの甘みのハーモニーに、ホイップやキャラメルソースを絡めれば味の変化も楽しめる。
「ハロウィンのかぼちゃアイスサンド」(680円)は、ブラックココアとくるみを練り込んだザクザク食感のクッキーで、濃厚なえびすかぼちゃアイスをサンド。クッキーのほのかな塩味とカラースプリンクルが味わいのアクセントになり、最後のひとくちまで飽きない工夫が光る。
毎回好評の「キャラクターラテ」(650円)も期間限定ハロウィンデザインが登場。仮装したアビーとグローバーがハロウィンを楽しむ姿を描いた2種類から選べ、ホットとアイスの両方が用意されているのもうれしい。
ハロウィンコレクション「BOO!FRIENDS」は、池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、およびオフィシャルオンラインストアにて発売中。池袋サンシャインシティ店は専門店街アルパ1階、豊洲店はサウスポート1階に位置しているから、お買い物ついでに立ち寄りやすい。カフェメニューは店舗のみの販売となるので、限定メニューを楽しみたい人は足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
