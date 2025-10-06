自民党の高市総裁は６日、副総裁に麻生太郎・元首相（８５）を起用する方針を固めた。党最高顧問の麻生氏は、党内で唯一残る麻生派（４３人）を率いる。総裁選の決選投票では、高市氏を支持するよう同派議員に指示した。後見役の立場を期待されている。高市氏は、総務会長には同派の有村治子・元女性活躍相（５５）を充てる方針だ。