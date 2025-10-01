「愛さえあれば、多少のことには目をつむってもらえるはず」という慢心が、別れの引き金になることは珍しくありません。自分としては些細なことでも、彼女にとっては耐え難い場合もあるので、気を付けたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「もうウンザリ！『子どもっぽい彼氏』の問題行動」をご紹介します。【１】二人だけのときに赤ちゃん言葉になる「ガタイがいい男だけに正直