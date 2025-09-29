ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 「便利だった」入院した女性が紹介したダイソー商品に大反響 ダイソー ママリ 「便利だった」入院した女性が紹介したダイソー商品に大反響 2025年9月29日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある女性が入院するにあたって用意したダイソーのグッズをXで紹介した 300円のバッグインバッグをメインに使うことで「とっても便利だった」そう 投稿には1500件もの「いいね」が集まり、大きな反響があった 記事を読む おすすめ記事 ケアマネジャー向け新サービス「みんなの介護 事業所検索」を提供開始！「地図」と「条件検索」で事業所探しを効率化 2025年9月24日 17時0分 【2万いいね】心臓外科医パパ、幼い娘と二人三脚で手術に挑んだ結果が温かい【ママリ】 2025年9月25日 14時0分 泣いて喜ぶ持ち主に心打たれ…予約殺到の「ぬいぐるみ専門病院」1万8000体を“治療”した院長が語る感動秘話 2025年9月26日 15時0分 AIの力でまもなく全ての患者が「名医」の診察を受けられるように…専門家「特にこの先、売上を増やそうと余計な薬を処方するような経済型＜ヤブ医者＞は急速に駆逐される」 2025年9月27日 12時30分