【ダイソー】入院するとき便利な300円商品→女性による投稿に1500いいね「便利すぎ」【ママリ】

「これから入院するみんな！」推しのDAISO商品に1500いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

ぽん☺︎｜0m🍒👶(@ponmi__)さんの投稿です。皆さんは100均で買い物をするのは好きですか？さまざまな商品があり、アイデア次第で、使い方のバリエーションも豊富です。シンプルだけど多機能で、とても優秀なものがたくさんあります。一つ持っていると、さまざまな場面での活躍が期待できそうですよね。





投稿者・ぽん☺︎｜0m🍒👶さんは、入院するにあたって用意したダイソーのグッズが、とても便利だと言います。早速見てみましょう。

©ponmi__

これから入院するみんなっ🤰💓



これDAISOで300円の

バッグインバッグなんだけど

とっても便利だったのでおすすめ◎



裏側もポケットになってて

中にはマスクとかお菓子とか

全部まとめて入れれるよ～✌︎



透けてるからものが見つけやすいのも◎

バッグインバッグをメインに使うというアイデアが紹介されていました。ポケットがたくさん付いているバッグインバッグは、細かい持ち物が多く、すぐに取り出したい場面もある入院時にぴったり。とても実用的で、目からウロコの工夫ですよね。



この投稿には1500件もの「いいね」が集まり、大きな反響がありました。入院だけでなく、旅行などさまざまなシーンで活躍しそうです。ぜひ参考にしてみてください。

イタリア人に「頑張ります」の言い方尋ねたら？即答に5万いいね

かど / KAD 世界一周中(@kad4ani)さんの投稿です。旅に行くと、これまでにない経験ができることがあります。新しい出会いや経験は、人生の財産ですよね。



投稿者・かど / KAD 世界一周中さんは、旅先のイタリアでのできごとを教えてくれました。どうぞごらんください。

イタリアのバールで、バリスタに「イタリアでは『頑張ります』って何て言うの？」と聞いたら、「そんな言葉はない」と即答された。「え、どうして？」と聞いたら、「美味しいエスプレッソを飲んで、気分良くやるだけだ」と言われ、努力の仕方を考え直した。

気合いを入れて、がむしゃらに頑張るという考え方もあります。一方、それが苦しく感じる人もいるはず。そんなときは、「頑張る」という言葉をやめて、気分よくやる方向に考えてみるのもよさそうです。



この投稿に「言葉は文化ですね」「健康的でいられそう」などのリプライが寄せられました。旅に出ると、さまざまな人の価値観に触れて新鮮な気持ちになれそうです。世界に住む人たちの考え方に、ハッとさせられるエピソードでした。

ワーママが感じる「うつっぽくなる理由」見解に17万いいね

けりー(@kellyangyang)さんの投稿です。仕事においても、育児においても、頑張りすぎることはよくありません。オーバーワークしてしまうと、気持ちが落ち込んでしまうことがあります。なぜそういった心理状態になるのかがわかっていれば、その状態を回避して、心身の健康を守れるかもしれません。



投稿者・けりーさんは、心がヘトヘトでうつ状態のようになる理由について、独自の考えを投稿しました。

実は、鬱っぽくなる一番の理由は「やるべき事をやっていない状態が長く続いている」だと思っている。そして、それが解消できる見込みがないと余計に落ち込む。これはタスクが恒常的にたまっている時もだけど、やらなくてはいけないレベルでできていない、も含む。やらなくては、と思い続けるのは脳内メモリをめちゃくちゃ使うし、できていない事で自己肯定感も下がる。コンサルで病む人見ているとこれのコンボでやられる人が多い。仕事多すぎでさらにそのアウトプットをダメ出しされまくり、みたいなパターン。

けりーさんが言うように、どんなことも抱えすぎるのはよくありません。「やるべきことがある」というプレッシャーが続くと、いつまでも気持ちが休まらないばかりか、結果的にできない自分にがっかりしてしまうかも…。こんな流れに、心当たりがある人がいるかもしれませんね。



この投稿に「わかっているけど、抜け出すことが難しい」「やらなくては、と思い続けるのはキツい」などのリプライが寄せられました。これ以上はできないときは断る、誰かに頼るなどの方法でオーバーワークを防げるのが理想でしょう。



なかなか抜け出すことが難しいとしても、どういう状況が危険かを知っているだけで回避につながるかもしれません。自分のつらさにフタをせず、自分を守ることを大切にしたいですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）