わずか2年半でフルモデルチェンジした新型デリカミニ 三菱は、軽自動車でスーパーハイトワゴンカテゴリーに属する『デリカミニ』、『eKスペース』をフルモデルチェンジし、2025年10月29日より販売を開始する。初代デリカミニは、2023年5月に発売されたばかりのモデル。わずか約2年半でのフルモデルチェンジだ。三菱デリカミニは、日産と三菱による軽自動車に関するジョイントベンチャー「NMKV」により開発された。基本