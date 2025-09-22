»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¢eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡ÂçÃÀ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡ª ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢Ìó290Ëü±ß¡ª
¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë
»°É©¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÂ°¤¹¤ë¡Ø¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡Ù¡¢¡ØeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ù¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢2025Ç¯10·î29Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¤ï¤º¤«Ìó2Ç¯È¾¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤À¡£
»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢Æü»º¤È»°É©¤Ë¤è¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ÖNMKV¡×¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£´ðËÜ¹ü³Ê¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥àÉôÊ¬¤Ï¡¢Æü»º¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¶¦ÄÌ¡£¤½¤³¤Ë¡¢»°É©ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤À¡£eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡ÜeK¡Ë¤Ï¡¢Ìó5.5ËüÂæ¡£·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï9°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ»°É©¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ØÀ®Ä¹¡£¹ñÆâ»°É©¤ÎÈÎÇäÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¼Ö¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤â¤ä¤ä¹â¤á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¸ÜµÒ¤Ï²Á³Ê»Ö¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°É©¤ä¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¡¢»°É©¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¸ÜµÒ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¹¥É¾¤À¤Ã¤¿³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È
º£²ó¡¢2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤¿¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òËÁ¸±¤ËÍ¶¤¦¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡×¡¢¡ØeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ù¤ÏÆü¾ï¤ò°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ö»ä¤ÎÆü¾ï¤Ë°Â¤é¤®¤¬´ó¤êÅº¤¦¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆ§½±¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ê¤ÉÁ´Êý°Ì¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢È¾±ß·ÁLED¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÂç·¿²½¡£¤è¤ê¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÆ·¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤È¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¥»¥ó¥µ¡¼µ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È°ìÂÎ²½¤µ¤»¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤È¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼µÚ¤Ó¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖDELICA¡×¥í¥´¤òÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£Á°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼µÚ¤Ó¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
4WD¼Ö¤Ë¤Ï¡¢15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î·¤Äì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Éý¹¤Ê5ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£2WD¼Ö¤Î14¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏËÉÙ¡£2¥È¡¼¥ó6¿§¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó9¿§¤Î·×15¿§¤òÍÑ°Õ¡£¥¥ã¥ó¥×¥®¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤à¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Î2¿§¤Î¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Á´¶¤È¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÍÑ°Õ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥³¥Æ¡¼¥¸¤Î²È¶ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÆâÁõ´ðÄ´¿§¤È¤·¤¿¡£
¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ÁÇºà¤ä¿§Ä´¤ËÅý°ì´¶¤ò»ý¤¿¤»¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸µ¤Þ¤Ç¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤»¡¢¤è¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ü¤·¤¿É½Èé¤ò»ÈÍÑ¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤¿»þ¤È¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤¿¤È¤¤ÎÃÊº¹¤òÌó30¡ó¸º¤é¤·¤Æ½¾Íè¤è¤ê¤â¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤ò¼Â¸½¡£¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ç¤Î²÷Å¬À¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°µ´¬¤Ê¤Î¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Îà¡£12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎGoogle ÅëºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È7¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥â¥Î¥ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤òºÎÍÑ¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢A¥Ô¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¼ÆâÄ¹¤Ï½¾ÍèÈæ+115mm¤ò¼Â¸½¡£¥Ô¥é¡¼¼«ÂÎ¤òºÙ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°Êý»ë³¦¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«Êü´¶¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»°É©¤é¤·¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î4WDÀ©¸æ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½
¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥É¤´¤È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äASC¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æ¤òÀìÍÑ¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤«¤éÁªÂò¤¬²ÄÇ½¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡¢POWER/ECO/NORMAL/ GRAVEL/SNOW¤òÀßÄê¡£4WDÀ©¸æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»°É©¼Ö¤é¤·¤¤ÁõÈ÷¤À¡£
»°É©¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤4£×£ÄÈæÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë4£×£Ä¼Ö¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀãÆ»¤Ê¤É³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤ÇÊÒÂ¦¤Î¶îÆ°ÎØ¤¬¶õÅ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¶îÆ°ÎØ¤ò¥Ö¥ì¡¼¥À©¸æ¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¶îÆ°ÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¿Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡¢µÞ¤Ê²¼¤êºä¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ò¤»¤º¤Ë°ìÄêÂ®ÅÙ¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤òËÉ¤¤¤Ç°ÂÁ´¤Ë¹ßºä¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥Ç¥£¥»¥ó¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤âºÎÍÑ¡£Å°ÄìÅª¤Ë°Ï©ÁöÇËÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾è¤ê¿´ÃÏÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ç¤â¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëProsmooth¡Ê¥×¥í¥¹¥à¡¼¥¹¡¢¥«¥ä¥ÐÀ½¡Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤ò½éºÎÍÑ¡£4WD¼Ö¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¹â¹äÀ¤Î¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤È¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁõÈ÷¡£¥ê¥ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÇÛÃÖÊÑ¹¹¤Ê¤É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²þÎÉ¤·¡¢°ÂÄê´¶¤¬¹â¤¯µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö½Å¤Ï¼ã´³·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ÚÎÌ²½¤¬±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï¡¢G¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊFF¡Ë¿·µìÈæ³Ó¤Ç¡¢0.1Ò/LÇ³Èñ¤¬¸þ¾å¤·21.0Ò/L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤ò´Þ¤àÍ½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤â¿Ê²½
Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°É© e-Assist¡×¤Ë¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¸åÂ¦Êý¾×ÆÍËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£»°É©¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤È¤Ê¤ë¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¤È¸åÂà»þ¸òº¹¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¹³Ñ¡¦¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤È¥Õ¥í¥ó¥È/¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤äÂÐ¸þ/¸òº¹¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¸òº¹ÅÀ¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¡£Í½ËÉ°ÂÁ´ÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
»à³Ñ¤Ê¤É¤ò¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë3D¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»°É©¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£¼ÖÎ¾¤ÎÁ°¸åº¸±¦4¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î¼þ°Ï¤òÁ°¸åº¸±¦8¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÎ©ÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¹³Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»à³Ñ¤â¸«¤¨¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥Î¡¼¥º¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¡×¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÖÎ¾Á°Êý¥Õ¥í¥¢¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥Õ¥í¥¢¥Ó¥å¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢GoogleÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿²»À¼Áàºî¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤ä¡¢Google Play¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢10Ç¯´ÖÌµÎÁ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Äê³Û¤Ç¼ÖÆâWi-Fi¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëdocomo in Car Connect¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤¬¿··¿¡ÖeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×
¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü»º¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¶¦ÄÌ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¡õ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ ¹õ¤¤ÂÓ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥°¥ê¥ë¤È¥¥å¡¼¥Ö·¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¿·¿§¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÀßÄê¤·¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó·×8¿§¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢7¥¤¥ó¥Á¥«¥é¡¼±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤È°ìÂÎ·¿¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËÆ±ÍÍ¡¢Àè¿Ê´¶¤È¾å¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËÆ±ÍÍ¡¢A¥Ô¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼¼ÆâÄ¹¤Ï½¾ÍèÈæ+115mm¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥é¡¼¼«ÂÎ¤òºÙ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ°Êý»ë³¦¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤·¡¢³«Êü´¶¤È°ÂÁ´À¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÍ£°ì¡ÖÀÜ¶á»þ¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¹ß¼Ö»þ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡×¤òÆ±»þºÎÍÑ¡£½õ¼êÀÊÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎÍ½Ìó¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤òÊú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢²÷Å¬¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¤ê¹ß¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£¼¼ÆâÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¾ô²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
2ÂåÌÜ¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó¡£¹â²Á¤À¤¬¡¢ÁõÈ÷½¼¼Â¤Î¡ÖDELIMARU Package¡×¤¬¤ª´«¤á¡ª
2ÂåÌÜ¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥°¥ì¡¼¥ÉÃæ¡¢1¥°¥ì¡¼¥É¤À¤±¤¬200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£Â¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ200Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¡£ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ìó290Ëü±ß¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÁõÈ÷Îà¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ºÁªÂò»è¤«¤é³°¤·¤¿¤¤¤Î¤¬T¥°¥ì¡¼¥É¤ÈG¥°¥ì¡¼¥É¤À¡£
¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡ÎFCM¡Ï¤Î¸òº¹ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È¤ä¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡ÎBSW/LCA¡Ï¡¢¸åÂ¦Êý¾×ÆÍËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÎABSA¡Ï¡¢¸åÂà»þ¸òº¹¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÎRCTA¡Ï¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉ°ÂÁ´¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¾¯¡¹ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÎÅÀ¤¬»ÄÇ°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥/¥Ö¥ì¡¼¥¥ª¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤â³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ä¤ëÁªÂò»è¤ÏT Premium DELIMARU Package¡¢T Premium¡¢G Premium DELIMARU Package¡¢G Premium¤Î4¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁªÂò¤À¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥¿¡¼¥Ü¤Î4WD¥â¥Ç¥ë¤¬¤ª´«¤á¤À¡£
¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤È¡¢»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î4WD¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¤â¡¢Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¼Ö½Å¤Ï1,040Ô°Ê¾å¤¢¤ê¤«¤Ê¤ê½Å¤¤¡£¤³¤Î½Å¤¤¼Ö½Å¤Î¤¿¤á¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤ò»È¤¦¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¾¯¡¹ÈóÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»Ä¤ëÁªÂò»è¤Ï¡¢T Premium DELIMARU Package¤ÈT Premium¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¡£¤³¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÁõÈ÷¤ÎÉ¬Í×ÍÌµ¤ÇÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡¢DELIMARU Package¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê12.3¥¤¥ó¥ÁHD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤ä3D¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ë¥¿¡¼ °ÜÆ°Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¡ÎMOD¡Ï¡¢MITSUBISHI CONNECT¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁõÈ÷¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤ÁõÈ÷¡£T Premium¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢DELIMARU PackageÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤à¤·¤íDELIMARU Package¤ÎÊý¤¬Çã¤¤ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤À¡£
¤É¤¦¤Ê¤ë¡© 2ÂåÌÜ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡£½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¹âÃÍ°Ý»ý¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£2024Ç¯¼°¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿·¼Ö²Á³Ê¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¸«¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¤»ÈÍÑ¼Ö¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤»ÈÍÑ¼Ö¤¬Â¿¤¤¤È¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ë¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¹â¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò°Ý»ý¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¡¢2ÂåÌÜ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î²¼¼è¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤¬Ãæ¸Å¼Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÎ®ÄÌ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë2ÂåÌÜ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î·¹¸þ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¹âÃÍ°Ý»ý¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤Î»Ä²ÁÀßÄê¤¬¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
2ÂåÌÜ¿··¿»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¿·¼Ö²Á³Ê
¡ã¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë ¥¿¡¼¥Ü¼Ö¡ä
¡¦T Premium¡¡DELIMARU Package¡¡FF¡¡2,740,100±ß/4WD¡¡2,907,300±ß
¡¦T Premium¡¡FF¡¡2,219,800±ß/4WD¡¡2,387,000±ß
¡¦T¡¡FF¡¡2,042,700±ß/4WD¡¡2,258,300±ß
¡ã¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¼«Á³µÛµ¤¼Ö¡ä
¡¦G Premium DELIMARU Package¡¡FF¡¡2,649,900±ß/4WD¡¡2,817,100±ß
¡¦G Premium¡¡FF¡¡2,129,600±ß/4WD¡¡2,296,800±ß
¡¦G¡¡FF¡¡1,964,600±ß/4WD¡¡2,179,100±ß
¿··¿»°É©eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¿·¼Ö²Á³Ê
¡ã¿··¿eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¼«Á³µÛµ¤¼Ö¡ä
¡¦G¡¡FF¡¡1,809,500±ß/4WD¡¡1,945,900±ß
¡¦M¡¡FF¡¡1,749,000±ß/4WD¡¡1,879,900±ß
2ÂåÌÜ¿··¿»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËÇ³Èñ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¡¡T Premium¡¡DELIMARU Package
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â ¡¡3,395mm¡ß1,475mm¡ß1,815mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ¡¡2,495mm
¥È¥ì¥Ã¥É(Á°/¸å)¡¡ 1,300mm/1,290mm
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡¡¡¡160mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ ¡¡1,050kg
¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¡¦¥¿¥¤¥×¡¡¡¡BR06·¿¡¡Ä¾3DOHC¥¿¡¼¥Ü
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡¡¡¡659cc
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡¡¡¡47kW¡Ê64㎰¡Ë/5,600rpm
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡¡¡¡100Nm¡Ê10.2Ô-m¡Ë/2,400¡Á4,000rpm
Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡¡¡¡17.8Ò/L
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¡ Á°¡§¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢¸å¡§¥È¥ë¥¯¥¢¡¼¥à¼°3¥ê¥ó¥¯
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡¡¡¡165/60R15
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â ¡¡4.9m