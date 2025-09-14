仕事や家事を終えた夜、自分へのご褒美にぴったりな「ロッテリアの夜バーガー」が登場。17時からの時間帯限定で、人気の定番商品をパティ増量で楽しめるボリューム満点のラインアップです。特に注目は、半熟風たまごと香味ソースを合わせた「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」。秋の夜に贅沢な一口を楽しめる、今だけの限定メニューです。 月を感じる♡和風半熟月