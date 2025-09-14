夜ごはんにぴったり♪ロッテリア夜限定バーガーがボリューム満点

仕事や家事を終えた夜、自分へのご褒美にぴったりな「ロッテリアの夜バーガー」が登場。17時からの時間帯限定で、人気の定番商品をパティ増量で楽しめるボリューム満点のラインアップです。特に注目は、半熟風たまごと香味ソースを合わせた「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」。秋の夜に贅沢な一口を楽しめる、今だけの限定メニューです。

月を感じる♡和風半熟月見バーガー

トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー

「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」（990円）は、牛肉100％パティを3枚重ね、半熟風たまごを月に見立てた秋らしい一品。

3種の醤油を使った特製香味ソースや爽やかなゆずマヨが加わり、和の風味が口いっぱいに広がります。

レッドチェダーチーズとブレンドチーズソースがとろけて絡み合い、ふんわりもっちり食感のバンズが全体を優しく包み込みます。

トリプル 絶品チーズバーガー

トリプル 絶品ビーフバーガー

定番人気の「絶品チーズバーガー」を贅沢にアレンジした「トリプル 絶品チーズバーガー」（990円）や、牛肉の旨みをシンプルに楽しめる「トリプル 絶品ビーフバーガー」（820円）も登場。

とろ～りチーズソースや特製BBQソースがパティの旨みを引き立てます。さらに、お腹の空き具合に合わせてダブルサイズも用意されているので、その日の気分でセレクトできます♪

夜だけのお楽しみ！17時からの限定販売

「ロッテリアの夜バーガー」は、全国196店舗（一部店舗を除く）で販売。

販売は17時以降限定で、「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」と「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は10月中旬までの期間限定です。

なくなり次第終了となるので、気になる方は早めの来店がおすすめ。夜の特別な食卓に、贅沢な満足感をプラスしてくれます。

夜のご褒美に、贅沢バーガーを♡

夜にしか出会えない「ロッテリアの夜バーガー」は、忙しい一日の終わりに心もお腹も満たしてくれるご褒美メニュー。

香り豊かなソースとジューシーなパティ、とろけるチーズのハーモニーは、秋の夜にぴったりの味わいです。期間限定＆店舗限定だからこそ、今この瞬間しか楽しめない特別感も◎。

自分時間を贅沢に彩る夜バーガーで、ゆったりとしたひとときを過ごしてみませんか。