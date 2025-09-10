累計発行部数2800万部を突破し、実写映画化もされた人気漫画「ザ・ファブル」（南勝久／講談社）が初めてゲーム化されます。株式会社講談社ゲームラボは、Nintendo SwitchSteam向けタイトル「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」を11月6日に発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ 独自の「マンガ構築バトル」システム本作の最大の特徴は、「マンガ」と「戦術パズル」と「ローグライ