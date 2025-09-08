300台の限定車「STI Sport YELLOW EDITION」、抽選発売開始！ スバルは、スポーツカーの「BRZ」に特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を設定し発売を開始した。特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、300台の限定販売。2025年9月5日から2025年10月5日の期間中に、全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付ける。スバル「BRZ」に特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」専用HPへ 2代目となるス