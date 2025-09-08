スバル BRZ新車情報・購入ガイド　イエローにこだわった300台の限定車

写真拡大 (全6枚)



 

300台の限定車「STI Sport YELLOW EDITION」、抽選発売開始！ 


 

スバルは、スポーツカーの「BRZ」に特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を設定し発売を開始した。特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、300台の限定販売。2025年9月5日から2025年10月5日の期間中に、全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付ける。

スバル「BRZ」に特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」専用HPへ

 

2代目となるスバルBRZ（ZD系）は、2021年8月に登場した。初代BRZと同じプラットフォームを大幅改良し採用。エンジンは、初代の水平対向4気筒2.0L FA20型から、2代目は排気量を2.4LにアップしたFA24型水平展開4気筒2.4Lエンジンと搭載。これにより、最高出力＆最大トルクが大幅にアップ。より、後輪駆動車（FR）らしいスポーティで気持ち良い走りが可能になった。





 

 

イエローでスポーティさを表現したこだわりの限定車


 

特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、ブレンボのキャリパーやスポーティな豪華装備などを標準装備したSTIスポーツをベースとした特別仕様車。

ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用。インテリアは、シートやステアリングホイールなど、ステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローを使用。ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げている。

スポーティモデルの多くは、ブラック＆レッドの組み合わせが超定番といえる。人気は高いものの、スポーティさの表現としてはワンパターンで飽きが来ている人も多い。そんな中、イエローにこだわった特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、新たなスポーティさを表現するチャレンジといえる。

また、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネートした。







 

スバル BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」の「STI Sport」に対する特別装備内容


■　エクステリア

・　18インチアルミホイール（マットブラック塗装）
・　brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）
・　BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）
■　インテリア

・　ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）
・　本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）
・　本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）
・　シフトブーツ（イエローステッチ）
・　ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）
・　ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）
・　運転席・助手席ドアトリム（「BRZ YELLOW EDITION」専用刺繍）

 

スバルBRZ STI Sport特別仕様車「YELLOW EDITION」価格


BRZ STI Sport特別仕様車「YELLOW EDITION」：4,180,000円（6MT）/4,213,000円（6AT）

 

スバルBRZ新車情報・試乗評価一覧

スバルBRZ新旧比較

トヨタ86新車情報・試乗評価一覧

ホンダ プレリュード試乗記

BMW M2クーペ（G87）試乗記・評価　クルマ好き女子が試乗！

マツダ ロードスター試乗記

スバルWRX S4新旧比較

NISMOモデル新車情報・試乗評価一覧

GRモデル新車情報・試乗評価一覧

 