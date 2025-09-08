スバル BRZ新車情報・購入ガイド　イエローにこだわった300台の限定車

300台の限定車「STI Sport YELLOW EDITION」、抽選発売開始！

スバルは、スポーツカーの「BRZ」に特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を設定し発売を開始した。特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、300台の限定販売。2025年9月5日から2025年10月5日の期間中に、全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付ける。

2代目となるスバルBRZ（ZD系）は、2021年8月に登場した。初代BRZと同じプラットフォームを大幅改良し採用。エンジンは、初代の水平対向4気筒2.0L FA20型から、2代目は排気量を2.4LにアップしたFA24型水平展開4気筒2.4Lエンジンと搭載。これにより、最高出力＆最大トルクが大幅にアップ。より、後輪駆動車（FR）らしいスポーティで気持ち良い走りが可能になった。

イエローでスポーティさを表現したこだわりの限定車

特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、ブレンボのキャリパーやスポーティな豪華装備などを標準装備したSTIスポーツをベースとした特別仕様車。

ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用。インテリアは、シートやステアリングホイールなど、ステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローを使用。ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げている。

スポーティモデルの多くは、ブラック＆レッドの組み合わせが超定番といえる。人気は高いものの、スポーティさの表現としてはワンパターンで飽きが来ている人も多い。そんな中、イエローにこだわった特別仕様車BRZ「STI Sport YELLOW EDITION」は、新たなスポーティさを表現するチャレンジといえる。

また、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネートした。

スバル BRZ特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」の「STI Sport」に対する特別装備内容

■ エクステリア

・ 18インチアルミホイール（マットブラック塗装）

・ brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）

・ BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）

■ インテリア

・ ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）

・ 本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）

・ 本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）

・ シフトブーツ（イエローステッチ）

・ ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）

・ ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）

・ 運転席・助手席ドアトリム（「BRZ YELLOW EDITION」専用刺繍）

スバルBRZ STI Sport特別仕様車「YELLOW EDITION」価格

BRZ STI Sport特別仕様車「YELLOW EDITION」：4,180,000円（6MT）/4,213,000円（6AT）