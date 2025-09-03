ナ・リーグＭＶＰ争いはドジャース・大谷翔平投手（３１）で「ほぼ決まり」との空気が漂う中、有識者から異論が飛び出した。米有力紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」の敏腕記者ボブ・ナイチンゲール氏が「大谷がＭＶＰを逃す可能性もある」と警鐘を鳴らし、話題を呼んでいる。大谷は２日（日本時間３日）現在で今季打率２割７分９厘、４６本塁打、８７打点、出塁率３割８分８厘、長打率６割１厘と圧巻の数字を残し、投手としても３２回