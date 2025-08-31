劇的進化を遂げた4代目T33型エクストレイル 日産は、SUVのT33型エクストレイルをマイナーチェンジし、2025年9月18日より発売を開始する。T33型エクストレイルは、2022年7月にフルモデルチェンジし4代目となった。このT33型エクストレイルは、劇的進化を遂げたモデル。プラットフォームは、日産・ルノー・三菱のアライアンスにより開発されたCMF-C/Dを採用。さらに、パワートレインは、1.5L可変圧縮比エンジン「VCターボ