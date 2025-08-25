簡易担架を簡単に作る方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。自衛隊は「材料2つで？」「数秒で？」とコメント。その上で「災害時歩けない人がいたらどうしますか？」と呼び掛け、簡易担架の作り方について、次のように紹介しています。【簡易担架の作り方】（1）木材（物干しざおでもOK）と毛布を用意。（2）毛布を広げる。（3）約3分の1のところに木材を置