¡¡´Ê°×Ã´²Í¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«±ÒÂâÅìµþÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¡Ê°Ê²¼¡¢¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤Ï¡ÖºàÎÁ2¤Ä¤Ç¡©¡×¡Ö¿ôÉÃ¤Ç¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÒ³²»þÊâ¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢´Ê°×Ã´²Í¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ê°×Ã´²Í¤Îºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡ËÌÚºà¡ÊÊª´³¤·¤¶¤ª¤Ç¤âOK¡Ë¤ÈÌÓÉÛ¤òÍÑ°Õ¡£
¡Ê2¡ËÌÓÉÛ¤ò¹¤²¤ë¡£
¡Ê3¡ËÌó3Ê¬¤Î1¤Î¤È¤³¤í¤ËÌÚºà¤òÃÖ¤¯¡£
¡Ê4¡Ë¾ö¤à¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÖ½½»ú¤ÎµßÌ¿¹Ö½¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êËº¤ì¤º¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£