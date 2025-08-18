（台中中央社）324点の資料を通じて台湾と日本の漫画の歴史と発展を振り返る企画展「台湾の少年と日本の少年」が15日、中部・台中市の国家漫画博物館東側園区で始まった。10月12日まで。漫画家の手塚治虫や政治的弾圧を受けながらも出版社を立ち上げ子供向け雑誌を創刊した蔡焜霖氏の生涯や当時の時代背景などを比較して紹介している。同企画展は、国家漫画博物館準備処（中部・台中市）と京都国際マンガミュージアムが共同で開催