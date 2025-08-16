ケビン・デ・ブライネが10シーズンを過ごしたマンチェスター・シティを退団し、昨季のセリエA王者であるナポリに移籍した。マンCでは充実した日々を過ごし、プレミアリーグ6回、FA杯2回、カラバオ杯5回と数々のタイトルを獲得した。2022-23にはチームの悲願でもあったチャンピオンズリーグ制覇にも貢献している。昨季はプレミアリーグ24試合に出場して4得点7アシストを記録。10年間で通算108得点177アシスト。偉大なる成績を残